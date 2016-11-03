КНР планирует осуществить земельную реформу
Пекин, 3 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Власти Китая планируют осуществить земельную реформу, которая должна способствовать развитию сельского хозяйства, сообщает 3 ноября Reuters.
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Работа в поле
Министр сельского хозяйства Китая Хань Чанфу заявил, что четкое определение права собственности на землю, права на землю, вытекающего из договора аренды, и права на возделывание земли в сельских районах является ключевым направлением земельной реформы.
Напомним, сельскохозяйственная земля в Китае является коллективной собственностью, фермеры имеют право сдавать землю в аренду, но не могу передать права на землю третьим лицам.
Более 30% сельскохозяйственных земель уже сданы в аренду. Земельная реформа должна облегчить процедуру передачи прав на землю.