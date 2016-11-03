Москва, 3 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Концепцией развития географического образования предлагается введение обязательного экзамена по географии в 9-х и 11-х классах. Эта инициатива хорошая, но нужно детально обсудить эту инициативу, в том числе и финансово. Об этом сегодня, 3 ноября, заявила Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на II Всероссийском съезде учителей географии.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Как сообщает ИА REGNUM, II всероссийский съезд учителей географии проходит 2−3 ноября в Ломоносовском корпусе МГУ. Главная тема обсуждения — проект Концепции развития географического образования в Российской Федерации.

Напомним, первый съезд учителей географии состоялся в Москве в МГУ имени Ломоносова 28−29 октября 2011 года. В работе съезда приняли участие около 600 учителей географии со всей России.