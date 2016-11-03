Москва, 3 ноября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на развитие базовых кафедр вузов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября. Авторы намерены снять излишние административные барьеры при создании базовых подразделений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Уточняется правовой статус базовых кафедр, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся по отдельным частям образовательных программ (предметов, курсов, дисциплин, практик и других). Отдельного лицензирования базовых подразделений, а также проведения государственной аккредитации образовательной деятельности, реализуемой в базовых подразделениях, не требуется.

Также исключается необходимость согласовывать создание базовых подразделений с органами государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления, на территории которых они находятся.

Предусматривается, что возглавлять базовые подразделения могут по совместительству работники соответствующей образовательной организации или организации, на базе которой создано базовое подразделение. «Это позволит привлекать к руководству базовым подразделением в том числе работников организации, на базе которой оно создано, с целью повышения эффективности практической подготовки обучающихся», — указали в правительстве.

Порядок создания и прекращения деятельности базовых подразделений, а также перечни укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки по образовательным программам, в рамках которых могут создаваться базовые подразделения, утверждаются Минобрнауки России.

Кроме того, с учетом особенностей реализации профессиональных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования, образовательных программ по подготовке специалистов авиационного персонала и работников железнодорожного транспорта законопроектом устанавливается возможность создания базовых подразделений на базе организаций, занимающихся образовательной деятельностью в соответствующей области.

В настоящее время вузами Минобрнауки создано 1,2 тыс. кафедр и структурных подразделений на базе других организаций, в том числе научных.

В 2016 году образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки России, планируется создание более 350 базовых подразделений совместно с предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса, промышленными предприятиями для их кадрового обеспечения, что в конечном счете будет способствовать развитию инновационной составляющей в экономике Российской Федерации. Также планируется создание базовых подразделений и образовательными организациями, находящимися в ведении других федеральных органов исполнительной власти, отмечают авторы.