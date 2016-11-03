Санкт-Петербург, 3 ноября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Недостатки, выявленные комиссией международной футбольной федерации ФИФА во время инспекционного визита на строящийся стадион в Петербурге, будут устранены к моменту проведения на стадионе первых тестовых матчей. Об этом агентству «Р-Спорт» заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, возглавляющий городской штаб по достройке стадиона на Крестовском острове.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове Петербурга (лето 2016 года)

Напомним, ранее информированный источник ИА REGNUM сообщил, что в ходе визита на стадион инспекторов ФИФА 31 октября было выявлено грубое несоответствие выкатного футбольного поля требованиям организации по показателям вибрации. Они превышают норму в семь раз, фактически делая невозможной нормальную игру. На поле с ненормативными характеристиками матчи под эгидой ФИФА проводиться не будут, сделали вывод инспекторы. И предложили властям Петербурга самим решить, что делать дальше с полем.

«Есть замечания, в том числе, и по выкатному полю, по зоне контроля доступа, по тренировочным площадкам. Но это рабочие замечания, неустранимых нет», — заявил Игорь Албин, комментируя итоги инспекции ФИФА. На вопрос «Р-Спорт» о том, когда планируется устранить выявленные проблемы, Албин сообщил, что «у нас всё идет поэтапно».

«Первый тестовый матч должен состояться в конце марта, — напомнил вице-губернатор. — К этому времени все недостатки будут устранены в полном объеме».

О способах их устранения ничего не сообщается.

Как предположил ранее источник ИА REGNUM, причиной ненормативных вибраций, скорее всего, является легкость конструкции выкатного поля, сделанного из металла. По сведениям собеседника агентства, исправить эту ситуацию в короткие сроки технически невозможно.

Чтобы провести в Петербурге, как запланировано, матчи Кубка конфедераций ФИФА летом 2017 года, вероятно, придется отказаться от выкатного поля и срочно создать на стадионе обычный стационарный футбольный газон.

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Напомним, что стадион, который строится с 2007 года, должен быть сдан в конце декабря 2016 года. В марте следующего года на нем должны пройти первые матчи с участием «Зенита». Летом 2018 года стадион должен принять несколько матчей Чемпионата мира по футболу, включая один полуфинал.