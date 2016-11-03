В московском метро восстановлено движение после падения пассажира на рельсы
Москва, 3 ноября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. В Москве восстановлено движение поездов на Кольцевой линии метро, говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Метро
Интервалы движения поездов были увеличены в 09:00 мск. К 09:20 движение вошло в обычный график.
По предварительным данным, сбой произошел из-за падения на рельсы пассажира. На какой станции это произошло и какое состояние пассажира — не уточняется.