Москва, 3 ноября, 2016, 08:59 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Банк России с 3 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций ООО КБ «Камский горизонт» (г. Набережные Челны), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

Кроме того, банк «Камский горизонт» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов банк «Камский горизонт» занимал 537 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало, с начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у более, чем 70 российских банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.