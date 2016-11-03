Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Поражение, которое нанес испанский «Атлетико» «Ростову» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (2:1), на любви футбольных болельщиков и преданности команде не сказалось. Фанаты встретили жёлто-синих в ростовском аэропорту 2 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fc-rostov.ru Болельщики «Ростова»

В официальной группе донского клуба в социальной сети «ВКонтакте» поклонники ростовчан оставляют комментарии и слова поддержки игрокам, которые бились с испанцами.

«Мы — одна семья, одна жизнь, одна команда», — написала интернет-пользователь Екатерина К. По мнению болельщиков, игроки «Ростова» на выезде продемонстрировали свои возможности и готовность противостоять клубам самого высокого уровня. «Молодцы, доказывают желание играть. Если бы кто-то сказал, что в сезоне 2015−2016 «Ростов» окажется на втором месте в РФПЛ, я бы ни поверил», — признался Максим С.

И действительно, мало кто мог себе представить, что «Ростов» сможет подняться так высоко в российском чемпионате и оказаться в Лиге чемпионов УЕФА. Казалось бы, даже выход в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы — уже огромная победа. Но жёлто-синие на одном месте не остановились и, забив гол в ворота «Атлетико», наглядно показали, как можно за короткий срок и с ограниченным числом игроков подняться сразу на несколько уровней мастерства вверх.

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Напомним, ранее вице-президент «Ростова», тренер Курбан Бердыев в одном из интервью телеканалу «Матч-ТВ» признался, что серьезных соперников для своих подопечных в Лиге чемпионов он и желал. «С самого начала хотел, чтобы сыграли или с «Баварией», или с «Манчестер Сити», чтобы болельщик это увидел. Он этого заслужил, он много лет ждал этого. Если бы мы попали в другую сетку, без топ-клубов, у меня было бы разочарование», — сказал туркменский специалист.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, у «Ростова» в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА осталось две игры. 23 ноября на ростовском стадионе «Олимп-2» жёлто-синие и около 15 тыс. болельщиков принимают гостей — «Баварию» из Мюнхена. Им донской клуб проиграл первый выездной матч с разгромным счетом 0:5. Предстоит ростовчанам и заключительный в группе D выезд. Команда отправится в Нидерланды, чтобы 6 декабря встретиться с ПСВ. С голландцами матч обещает быть не менее интересным, так как домашний поединок на берегах Дона завершился вничью — 2:2.

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