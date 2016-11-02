Москва, 2 ноября, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Турция желала бы, чтобы граждане России имели возможность въезжать на турецкую территорию по своим внутренним паспортам, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала «Россия-24».

Горячий песок Турции

Глава турецкого внешнеполитического ведомства считает, что это было бы возможно после принятия необходимых мер безопасности, способных развеять опасения России по этому поводу. Наряду с этим Мевлют Чавушоглу напомнил, что он является депутатом от популярного среди российских туристов города Антальи, где «живет много русских, которые тоже были бы очень рады нормализации российско-турецких отношений.

Отметим, что по состоянию на 31 октября 2016 года поток российских туристов в Анталью увеличился на 2,3%. Сокращение российского турпотока в Турцию привело, по разным оценкам, к потере до $15 млрд доходов от туристического сегмента турецкой экономики. В 2016 году туристическая отрасль Турции из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с Россией переживала тяжелый кризис. После того, как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, сокращение турпотока из России в Турцию превысило 90%.