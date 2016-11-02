Донецк, 2 ноября, 2016, 20:39 — ИА Регнум.



Иван Рыжков. Вокзал в Дебальцево наш. 1947

Сегодня, 2 ноября, глава ДНР Александр Захарченко с рабочим визитом посетил г. Дебальцево, где провел расширенное аппаратное совещание с администрацией города. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что глава ДНР заслушал доклады по обеспечению граждан медикаментами, восстановлению разрушенного жилья и теплоснабжения объектов жилого фонда. По итогам совещания Захарченко распорядился создать комиссию по обеспечению инсулинозависимых жителей необходимыми препаратами.

Кроме того, глава ДНР проинспектировал состояние одного из объектов маневренного фонда, предназначенного для размещения граждан, которые лишились своих домов в результате боев за Дебальцево. Отметим, что на сегодня в Дебальцево выделено 40 квартир для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Сначала мы планировали, что эти квартиры станут временным жильем для переселенцев, однако сегодня было принято решение о предоставлении данной жилплощади в постоянное пользование, квартиры здесь получат 40 семей. Нужно сказать, что город до сих пор не восстановлен полностью, но благодаря таким домам граждане получат хорошее жилье. Я надеюсь, что программа восстановления маневренного фонда будет продолжена, и мы сможем обеспечить жильем всех нуждающихся», — подчеркнул Захарченко.

Справка: построенная пятиэтажка расположена в микрорайоне Восточный. К заселению здесь готовы 40 квартир: 22 — двухкомнатные и 18 «однушек». Изначально работы велись в рамках проекта по созданию «маневренного» фонда, предполагалось заселять семьи на время — до восстановления жилья, разрушенного в боях.

После этого глава ДНР провел аппаратное совещание в Горловке, после чего ознакомился с ходом строительства второй пятиэтажки, которая строится для людей, потерявших жилье в ходе боевых действий.

«Квартиры достойные, порядок действий будет такой же, как и в Дебальцево. Что касается данного объекта, квартиры здесь получат 30 семей», — отметил Захарченко.

Справка: пятиэтажный дом рассчитан на 30 семей. Там находятся по 10 одно-, двух‑ и трехкомнатных квартир. Все оснащены газовыми плитами, индивидуальными счетчиками и сантехникой.

В свою очередь, исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько отметил, что власти не могут решить проблему переселения 372 семей. «Эти 30 квартир будут переданы в собственность. На сегодня в переселении нуждаются 520 семей, однако предоставить мы можем пока только 148 квартир», — сказал Приходько.

Отметим, что в рамках проекта строительства новых домов для погорельцев Донетчины завершается возведение еще одного жилого объекта для 20 семей в городе Юнокоммунаровск (вблизи Енакиево). Министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец отметил, что он будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2016 года.

Напомним, в феврале 2015 года войска ДНР и ЛНР провели масштабную совместную операцию по взятию Дебальцево и близлежащих населенных пунктов. В ходе ожесточенных боев ополчение активно применяло неточное вооружение — РСЗО «Грады», «Ураганы», танки, артиллерию, САУ и прочее. По данным ОБСЕ, ценой военной операции по освобождению Дебальцево стало разрушение более 80% жилого фонда и социальной инфраструктуры. Примечательно, что ДНР второй год подряд продолжает восстанавливать школы и больницы Дебальцево. Для этого в населенный пункт были переброшены стройотряды и коммунальщики из вех населенных пунктов подконтрольных ДНР и частично ЛНР. После занятия города войсками ДНР/ЛНР Дебальцево еще несколько месяцев оставался закрытым для посещения и фотосъемки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2016 года в Донецк из России прибыл 56-ой гуманитарный конвой. По данным ДНР, гумконвой привез книги и стройматериалы для восстановления жилья.