Рига, 2 ноября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. После введения ответного продовольственного эмбарго со стороны России, латвийским производителям молока удалось найти 20 новых рынков сбыта. Однако ни одна из стран не закупает латвийскую продукцию в таких объемах, как это делала Россия, заявил министр земледелия Янис Дуклавс.

Ян Вермеер. Молочница. 1658-1660

«Мы экспортируем молоко в 20 новых стран, рыбную продукцию — в еще большее количество. Если бы у нас были банкроты, то вы бы об этом услышали. Но тот объем, который экспортировался в Россию, никуда не продается. Ни Китай, ни Америка в таких объемах наши продукты не покупают», — сказал Дуклавс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2016 года Министерство земледелия Латвии представило доклад, в котором указывалось, что продление Россией продовольственного эмбарго до конца 2017 года может нанести ущерб сельскому хозяйству Латвии на сумму свыше 250 миллионов евро. По состоянию на конец 2015 года, общий ущерб Латвии от введения Россией контрсанкций составил более 200 миллионов евро.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.