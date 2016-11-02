Екатеринбург, 2 ноября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Предложение депутата Государственной думы Владимира Жириновского переименовать Свердловскую область является популистским, а подобные предложения недопустимы из уст государственного деятеля. Такое мнение высказал член президиума комитета «В защиту исторического достоинства», историк Сергей Погодин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Владимир Жириновский

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вариант отбора исторических деятелей для изменения названий городских объектов. Он предложил переименовать город Пугачёв, который, по его словам, назван по имени «бунтовщика и британского наймита», а также Свердловскую область — регион, который, по его мнению, назван «именем террориста».

При этом депутата Госдумы не смущает то, что его слова противоречат исторической истине, так как не существует свидетельств связи Емельяна Пугачёва с иностранными государствами, и даже на допросах под пытками он отрицал это, так же как и высказывания в отношении Якова Свердлова, который никогда не был террористом.

По мнению Сергей Погодина, высказывания Владимира Жириновского — это попытка прозондировать общественное мнение. Он убеждён, что подобные выпады санкционированы представителями действующей власти, составляющей и зависимой частью которой является сам руководитель ЛДПР.

«В очередной раз представитель властных структур, а самое обидное, что это предложение исходит от представителя депутатского корпуса, коим является Жириновской, в свойственной ему эпатажной манере занимается популистскими вещами, а не занимается прямыми обязанностями — законотворчеством. Разве у нас нет других, более важных проблем, требующих решения? Вместо этого занимаются гробокопательством», — сообщил историк.

Он убеждён, что советский период является неотъемлемой частью истории России, а государственные деятели не должны делать «громких» заявлений по исторической проблематике.

«Пора понять, что и Мавзолей и памятники Ленину, которые не снесли, — неотъемлемая часть нашей истории, её советского периода. И слава Богу, что у нас есть Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург и Свердловская область, как напоминание о том, что была советская история со всеми её плюсами и минусами. Моё мнение, такие высказывания недопустимы из уст государственного деятеля, коим является Жириновский», — подытожил Сергей Погодин.

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Добавим, предложения переименовать Свердловскую область озвучиваются уже несколько лет. Впрочем, пока они не находят серьёзной поддержки.