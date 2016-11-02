Симферополь, 2 ноября, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов 1 ноября уволил главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова. При этом глава республики был возмущён тем, что за время нахождения на должности Мавлютова количество незаконных построек увеличилось. Об увольнении Мавлютова Аксёнов сообщил на совещании с главами муниципалитетов полуострова.

Константин Коровин. На балконе. Вечер в Симферополе. 1915

«Чем занимаются архитекторы, я просто не представляю. Большой ко всем вопрос. Архитектор Симферополя, господин Мавлютов, уволен в понедельник», — цитирует главу Крыма Сергея Аксёнова ИА «Крыминформ».

Глава республики выразил недовольство работой архитекторов в Крыму в связи с вялой борьбой с незаконной застройкой и задал риторический вопрос о роде их деятельности. «Чем занят архитектор? Любой в любом городе?» — спросил Аксёнов. И сам же ответил: «Сбором средств, насколько я понимаю. Не хочу всех под общую гребенку подводить, но если судить по объему бедствия, сколько за эти два года настроено самовольных объектов, то ощущение такое, что все просто на приёме сидят, кэш считают».

Впрочем, Сергей Аксёнов не уточнил, уволен ли Эрнст Мавлютов по подозрению в коррупции или по какой-то другой причине.

Главным архитектором Симферополя Мавлютова назначили в апреле 2015 года. До этого он возглавлял управление архитектуры и градостроительства Казани, а также работал на должности заместителя председателя Москомархитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2016 года в дом главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова проник студент одного из крымских вузов, вооруженный ножами и предметом, похожим на пистолет. По словам владельца дома, молодой человек пытался напасть и «пришлось оказать сопротивление». Архитектор задержал преступника самостоятельно и вызвал полицию. При этом Мавлютов исключил какие-либо личные мотивы, побудившие студента совершить нападение, и заявил, что не знаком с ним.