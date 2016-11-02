Тбилиси, 2 ноября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Члены Единого национального движения (ЕНД) Грузии ожидают, что парламент нового созыва внесет в Конституцию страны такие изменения, в результате которых президентские выборы 2018 года могут не состояться. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил один из лидеров ЕНД Серго Ратиани.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

По его мнению, президентские выборы 2018 года являются для партии «Грузинская мечта» и ее неформального лидера Бидзины Иванишвили самой большой угрозой, поэтому они делают все, чтобы эти выборы не состоялись. «Самая большая угроза для «Грузинской мечты» и Иванишвили — это президентские выборы. Они знают, что в 2018 году потерпят поражение, поэтому делают все, чтобы эти выборы не состоялись», — пояснил Ратиани.

Ограничения полномочий президента ожидает и член Республиканской партии Давид Зурабишвили. «Иванишвили и ранее заявлял, что президент не должен избираться… Я уверен, что полномочия президента еще больше ограничат», — отметил он.

О том, что в будущем президент Грузии должен избираться не путем прямых всенародных выборов, а парламентом, ранее неоднократно говорили и представители правящей партии.