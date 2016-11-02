Скопье, 2 ноября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Македония рассчитывает на газовое сотрудничество с российским «Газпромом». Она, скорее всего, хочет за счет Трансадриатического газопровода (TAP) сбить цену на голубое топливо из РФ, а также стать страной-транзитером российского газа благодаря «Турецкому потоку». Об этом сегодня, 2 ноября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Kremlin.ru Строительство газопровода

«Здесь, видимо, речь идет о том, чтобы каким-то образом запитать (газом — прим.ред.) саму Македонию, и естественно, чем больше труб будет к ней приходить, чем больше выбор будет у него возможных поставщиков, тем ей выгоднее. Потому что Македония будет играть на конкуренции азербайджанского газа, российского газа, пусть даже, если ей будут продавать его какие-то посредники. Потому что в настоящее время туда приходит только труба из Болгарии, которая является продолжением газопровода из России, через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию и дальше в Македонию уходит ответвление.

Естественно, Македония рассчитывает на то, что придет азербайджанский газ и составит конкуренцию. Возможно, даже если он не будет сам азербайджанский газ закупать, то он сможет сбить цену у «Газпрома», — прокомментировал эксперт заявление гендиректора АО «Македонские Энергетические Ресурсы» Крсте Миладинова о том, что азербайджанский и российский газ могут поставлять в Европу через TAP благодаря реализации плана по строительству газового интерконнектора между Македонией и Грецией.

Юшков напомним, что сейчас в принципе цены на газ снижаются, в том числе и для Македонии. Но в свое время, года три-четыре года назад, Македония покупала газ у «Газпрома» по одной из самых высоких цен. Но сегодня примерно равная цена у основных потребителей южной, восточной Европы.

К тому же Македония хочет принять возможное участие в строительстве «Южного газового коридора», который дополняется теперь «Турецким потоком». В связи с этим встает такой вопрос: построят в Турцию две нитки, одна для самой Турции, вторая будет на границы Греции, а куда она пойдет дальше. Этот вопрос непонятен. Предполагается, что она пойдет в Грецию, а оттуда либо в Италию, либо на север, вплоть до Австрии, чтобы газ поставлялся по тем контрактам, которые уже подписаны. Так трубопровод огибает просто Украину с юга, но приходит в ту же самую точку в Австрии, отмечает аналитик.

Македония мечтает о «Турецком потоке»

«Так что здесь вполне возможно, что Македония рассчитывает на то, что, если «Газпром» будет участвовать в ответвлении ветки на север «Турецкого потока», то он будет выбирать, как ему пойти. Потому что Болгария вроде как сейчас всячески пытается создать газовый хаб, но вполне возможно, что российское руководство обижено на Болгарию за то, что они отказались строить «Южный поток». Из-за нее сорвался этот проект. Формально. Американцы на них надавили, чтобы они отозвали разрешение на строительство. Македония, может быть, рассчитывает, что может договориться с «Газпромом», чтобы он из Греции пустил до Македонии, а дальше очень удачно пройдет через Сербию, которая близка России, и дальше возможно по старому маршруту (в Венгрию и Австрию).

Здесь, вероятно, Македония рассчитывает на какую-то роль транзитера к тому же российского газа, который придет из «Турецкого потока». В Греции он будет вроде бы называться как «Греческий поток». Посмотрим. На этот газопровод они, может, тоже рассчитывают», — подчеркнул преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.

Турция не будет таскать каштаны из огня для России

Отметим, что, согласно третьему энергопакету ЕС, закон запрещает собственнику газопровода использовать более 50% его емкости. В это случае актуальным становится вопрос о том, как «Газпрому» действовать на европейском рынке с третьем энергопакетом в южном направлении. По словам ведущего аналитика ФНЭБ, это вопрос самый сложный. Потому что третий энергопакет не запрещает ничего строить, но он регулирует правила использования. По нему половину мощности может сгрузить только один поставщик, другую половину кто-то другой.

«Но вот с «Турецким потоком» «Газпром» как-то вообще обходит эту тему. А что же будет дальше, когда он придет на территорию Греции, территорию ЕС. Он вообще не говорит, что будет что-то строить на территории ЕС. Изначально «Газпром» указывал на то, что в третьем энергопакете написано, что если поставщик гарантирует поставку определенного объема газа к границе ЕС, то Европейский союз сам на свои деньги должен построить эту трубу. Но европейцы ссылаются на то, что: «Знаете, да, у нас так написано, и вроде как мы на свои деньги должны строить, а не «Газпром». Но нет подзаконных актов, как нам лучше брать эти деньги из ЕС, как они должны собираться, строиться, кто это должен делать. Этих подзаконных актов нет, поэтому мы вроде как делать ничего не будем», — говорит эксперт.

Как он отмечает, вполне вероятно, что «Газпром» рассчитывает на то, чтобы пользоваться действующей инфраструктурой, тем же самым Трансбалканским газопроводом, который после Украины выходит в Молдавию, дальше в Румынию и Болгарию, дальше в европейскую часть Турции. Но когда «Газпром» перекинет часть объемов напрямую по «Турецкому потоку» в Турцию, это труба уже будет никому не нужна. Следовательно, ее можно будет в обратном направлении запустить, и наоборот, поставлять даже из самой Турции в Болгарию, в Румынию, а там через румынские сети, например, построить еще какие-то ответвления. Тем более «Газпром» этой трубы оператором не является, мощности достаточные — можно будет загружать топливо. Либо существует еще такой вариант: разделять эти направления. Часть пускать в Грецию, часть — в Болгарию по трубам, в итоге обходить эти ограничения третьего энергопакета. Получается, что мощность трубы довольно большая будет, а можно будет использовать только ее половину и ничего нарушать не будете. Этот вопрос является открытым, обращает внимание Юшков. Если продавать на вход в ЕС, то потребители не согласны. Они говорят: «У нас есть контракты на австрийскую территорию, чтобы вы поставили, вот будьте добры, поставьте в Австрию».

«Это дискуссионный вопрос, куда деть эти 15 млрд кубов, которые идут по второй нитке «Турецкого потока» на территорию ЕС. Думаю, что России было бы выгодно, если бы Турция в этом плане подключилась к переговорам и настаивала на том, чтобы весь газ, который выходит с ее территории, имел одинаковый статус. Вот азербайджанскому газу дали исключение из третьего энергопакета и проекту Трансадриатического газопровода, вот, будьте добры, и газпромовский газ, который также будет выходить там же, в том же коридоре, исключите из третьего энергопакета. Может, это было бы выгодно России. Но Турция тоже не хочет перегибать палку в давлении на ЕС, плюс у нее свои интересы. Она, конечно, заинтересована быть транзитерм и российского, и иранского и азербайджанского газа, но таскать каштаны из огня для России она не собирается», — подытожил эксперт.

Ранее ИА REGNUM писало, что гендиректор АО «Македонские Энергетические Ресурсы» Крсте Миладинов заявил, что азербайджанский и российский газ могут поставлять в Европу через Трансадриатический газопровод благодаря реализации плана по строительству газового интерконнектора между Македонией и Грецией. По словам гендиректора, газопровод должен соединить национальные системы газопроводов двух стран. Строительство интерконнектора сможет обеспечить дополнительный экспорт объемов газа из многих стран. В частности из России и Азербайджана.