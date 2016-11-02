Вашингтон, 2 ноября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Планетоход «Кьюриосити» (Curiosity), находящийся на Марсе с 2012 года, обнаружил на поверхности планеты металлический метеорит с необычно гладкой поверхностью. Ученые, назвавшие находку Egg Rock, считают, что объект попал на Красную планету из Пояса астероидов, сообщает портал Gizmodo.

Рисунок марсохода «Кьюриосити»

Марсоход нашел метеорит диаметром 4 см на склоне горы Шарп и выполнил его снимок с помощью камеры ChemCam. Находка привлекла внимание ученых необычной формой. Поверхность метеорита похожа на полированную, вместе с тем на ней есть глубокие борозды.

Специалисты отмечают, что это — следы воздействия атмосферы, а также свидетельство того, что метеорит находился в расплавленном состоянии. Ученые предположили, что он состоит из железа и никеля.

Как поясняет Дебора Берд из EarthSky, на поверхности Марса находится множество метеоритов. Они лежат здесь миллионы лет, так как не подвергаются окислению и воздействию влаги. Стоит отметить, что пояс астероидов находится, по космическим меркам, совсем рядом — между орбитами Марса и Юпитера.