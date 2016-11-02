Посёлок городского типа Лотошино, Московская область, 2 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум.



ru.torange.biz Белый аист

В Московской области на кадастровый учет были поставлены четыре особо охраняемые природные территории (ООПТ). Среди них паспорт с четкими границами получил и самый маленький памятник природы областного значения «Гнездо белого аиста в деревне Высочки» в Лотошинском районе. Его площадь составляет всего 25 кв. м. Гнездо было свито еще в прошлом веке и является одним из старейших в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Гнездо белого аиста из Лотошинского района является одним из старейших — оно было свито птицами на водонапорной башне еще в 1978 году. Ежегодно в гнезде вырастают в среднем по три выводка пернатых. Самый большой выводок в 6 птенцов орнитологи зафиксировали в 2010 году.

Помимо самого маленького ООПТ на кадастровый учет были также поставлены: заказник «Лиственничные насаждения в Порецком лесничестве», памятник природы «Котловина озера Михалевское» в Можайском районе, а также заказник «Нелидово-Балабановская лесная дача» в Дмитровском районе.

В этих охраняемых зонах также обитают редкие птицы, многие из которых занесены в Красные книги России и Московской области. В их числе оказались: осоед, черный коршун, серый журавль, седой и зеленый дятлы, скопы, луговой и полевой лунь.

Напомним, ранее самой маленькой заповедной территорией был признан памятник природы «Дуб долгожитель» в Красногорске. Охранная зона 25-метрового дуба возрастом около 250 лет составляет всего 50 кв. м.

Общая площадь поставленных на учет ООПТ в Подмосковье превышает 600 гектаров.

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