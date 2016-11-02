Москва, 2 ноября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. При обсуждении во втором чтении поправок в федеральный бюджет на 2016 год Госдума перераспределила около 80 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе дискуссии. Средства направлены на повышение эффективности расходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В частности, по словам парламентария, 47 млрд рублей направлены на подготовку к зимнему периоду социально значимых объектов — котельные и тепловые сети. 7,3 млрд рублей направляются на строительство железной дороги в обход Украины. 3,8 млрд рублей направлены на ликвидацию аварийного жилья. Дополнительно 3,6 млрд рублей найдены на завершение строительства кадетских училищ в Петрозаводске, Кызыле, Севастополе.

«Удалось найти дополнительно 3 млрд рублей для того, чтобы увеличить сумму средств, которые направляются на сбалансированность бюджетов субъектов РФ», — сообщил глава комитета.

«Снятие этих сумм определялось именно тем, что в тех разделах или по тем программам, на которые они были предназначены первоначально, они не были использованы, либо их использование было неэффективным. Поэтому было сделано это перераспределение», — пояснил Макаров.

Согласно принятому в первом чтении документу, дефицит бюджета в 2016 году увеличится на 674,2 млрд рублей — до 3,034 трлн рублей, или 3,7% ВВП, доходы сократятся на 369,9 млрд рублей за счёт снижения нефтегазовых доходов. Планируется также рост расходов на 304,3 млрд рублей — их общий объем составит 6 трлн 403,0 млрд рублей. Корректируются и показатели инфляции — в поправках заложена инфляция 5,8% против 6,4% в первоначально утвержденной редакции бюджета. Понижен прогнозируемый средний уровень цены на нефть марки Urals — с 50 долларов за баррель до 41 доллара за баррель. Налоговые доходы ожидаются в объеме 8,653 трлн рублей (10,4% ВВП), неналоговые доходы — 4,475 трлн рублей (5,4% ВВП).