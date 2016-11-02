Минск, 2 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия согласовали основные направления повышения эффективности видов боевого и технического обеспечения региональной группировки войск. Также обсуждались вопросы подготовки совместного стратегического учения «Запад-2017», сообщили в Минобороны РФ

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Кроме того, мы рассмотрели перспективы совершенствования национальных законодательств в сфере закупок для нужд обороны и безопасности», — сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совместной Коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске, добавив, что подробно обсудить эти вопросы с представителями оборонно-промышленного комплекса Белоруссии планируется в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2017».

«Сегодня с коллегой подписали ряд важных международных документов», — отметил глава российского военного ведомства. Это Соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск, Протокол о внесении изменений в Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО, Положение по взаимному обмену информацией между Национальным центром управления обороной Российской Федерации и Центральным командным пунктом Вооружённых сил Республики Белоруссия.

Также стороны утвердили План сотрудничества на 2017 год, который включает в себя более 130 мероприятий.

«Принимаемые на Коллегии военных ведомств двух стран решения укрепляют безопасность Союзного государства, повышают наши возможности по реагированию на современные вызовы и угрозы», — заявил Шойгу и выразил уверенность, что «все договорённости и намеченные планы будут успешно выполнены».

Читайте также: НАТО наращивает силы на рубеже Союзного государства — Шойгу

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 ноября, в Минске состоялось заседание совместной Коллегии министерств обороны России и Белоруссии. В его работе приняли участие главы военных ведомств двух стран — генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Андрей Равков.

Добавим, со 2 по 15 ноября под Белградом (Республика Сербия) пройдет международное тактическое учение «Славянское братство — 2016». В нем примут участие подразделения вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии.