Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник ночью залил краской портрет погибшего командира армии ДНР Арсена Павлова (Моторолы) на стене трансформаторной будки в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. Портрет обещают восстановить уже сегодня, сообщается в популярном паблике жителей поселка в соцсети.

Группа «Вечерний Металлострой» Акт вандализма у портрета Моторолы (скриншот видео)

В ночь на 2 ноября мужчина приехал в поселок на автомобиле, оставив его неподалеку от места, где нарисован портрет. Затем он бросил в изображение несколько флаконов или пакетов с краской и распылил на стену содержимое баллончика. При этом оказалась испачкана и припаркованная рядом машина, что само по себе является уголовно наказуемой порчей чужого имущества. После этого мужчина сфотографировал результат вандализма и скрылся.

Ранее жители установили во дворе видеокамеры для того, чтобы не оставить безнаказанными попытки испортить портрет. Возможно, это поможет в поиске злоумышленника.

В паблике выложили запись камеры видеонаблюдения и обратились к автовладельцам, в машинах которых могли работать регистраторы, с просьбой поделиться информацией.

«На видео видно, что человек звонил в начале третьего ночи. Так вот хотим сказать, что не так много звонков было совершено жителями поселка в этом районе с 2.00 до 2.05. Работаем дальше. Рисунок сегодня будем исправлять», — отмечается в сообщении.

«Урод! Попробовал бы к Арсену подойти, когда тот жив был!», — откликнулась одна из участниц обсуждения. Другие предположили, что попытка испортить портрет была совершена «под заказ».

Как сообщало ИА REGNUM, портрет Моторолы появился на трансформаторной будке в Металлострое во второй половине октября, вскоре после гибели Арсена Павлова в Донецке в результате теракта. Моторола изображен в шлеме и бронежилете, с переносной рацией.

К портрету жители приносили цветы и зажигали свечи в память о защитнике ДНР.