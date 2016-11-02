Москва, 2 ноября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вариант отбора исторических деятелей для изменения названий городских объектов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября. По его мнению, если давать названия объектам по именам исторических деятелей, то необходимо выбирать тех, кто возвеличил страну, а не разрушал.

A.Savin Владимир Жириновский

«У нас есть город Пугачев по имени известного бунтовщика, наймита британцев, который на Урале орудовал — там, где наши оружейные заводы. Именами террористов названы целые регионы, как Свердловская область. В Москве есть метро «Войковская» по имени человека, убившего царя. А улицы Ленина вообще в каждом городе есть», — констатировал депутат Госдумы.

«Давайте откажемся, наконец, от этого. Например, возьмем сегодняшнюю дату 2 ноября — в этот день в 1721 году царь Петр I был объявлен Императором, Отцом отечества. И при нем страна достигла неимоверных успехов. В том же году по Ништадтскому договору со Шведами мы получили Прибалтику. Никакой Эстонии и Латвии не было — это всё русская земля стала. И именно цари сделали Россию самым великим государством в мире, а советская власть обкорнала территорию, отдав Польшу и Финляндию», — заявил Жириновский.

Депутат предложил начать процесс переименования с Ленинского проспекта в Москве, который, по его мнению, нужно называть шоссе Ивана Грозного.

«Иностранные делегации, прилетевшие во «Внуково» и направляющиеся в центр Москвы по шоссе Ивана Грозного, должны сразу понимать, куда они едут», — отметил он.

Со своей стороны лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал ерундой предложение Жириновского переименовать Ленинский проспект в Москве в шоссе Ивана Грозного.

«Это просто ерунда, надо соображать, что предлагать», — сказал парламентарий ТАСС.