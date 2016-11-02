Донецк, 2 ноября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. На территории Донетчины (подконтрольной ДНР) в рамках госпрограммы по переподготовке украинских учителей 300 педагогов украинского языка и литературы прошли курс по специальности «Филология. Русский язык и литература». Соответствующая информация была опубликована 1 ноября на сайте Министерства образования и науки ДНР, передает ИА REGNUM.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«С 28 по 30 октября 300 учителей украинского языка и литературы Донецкой Народной Республики сдали государственные экзамены за курс программы дополнительного (к высшему) образования «Филология. Русский язык и литература». В Донецком республиканском институте дополнительного педагогического образования (РИДПО) это первый выпуск. Межвузовские аттестационные комиссии принимали экзамены по вопросам, относящимся ко всем курсам, прослушанным учителями-филологами», — говорится в сообщении.

Заведующая отделом русского языка и литературы РИДПО Лариса Мельникова отметила высокий уровень подготовки учителей Донетчины. «Большинство словесников продемонстрировали высокий и достаточный уровни предметной компетентности по русскому языку, русской литературе и методике преподавания данных дисциплин. Учителя не только раскрыли содержание билета, но и ответили на дополнительные вопросы членов комиссии», — сказала Мельникова.

Сообщается, что на 17 ноября запланировано торжественное вручение дипломов первым выпускникам РИДПО по специальности «Филология. Русский язык и литература». При этом с января 2017 года начнется переобучение новых групп учителей.

В то же время на Луганщине (под контролем ЛНР) прокурор отдела Генпрокуратуры ЛНР Давид Кац призвал жителей обращать внимание на учебно-методическую литературу, используемую в учебных заведениях, на предмет ее соответствия нормативным правовым актам Министерства образования и науки ЛНР.

По его словам, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники прокуратуры Перевальского района установили факт использования учителем одной из школ Перевальска учебно-методической литературы по украинскому языку, не рекомендованной Научно-методическим центром развития образования ЛНР.

«Хочу обратиться к жителям ЛНР, к руководству учебных заведений, также к родителям учеников и ученикам — не оставаться в стороне и, в случае выявления таких фактов, незамедлительно обращаться в соответствующие органы. То есть данная информация могла быть и не найдена, так как она бы могла затеряться в социальных сетях», — сказал Кац.

Кроме того, и.о. директора Научно-методического центра развития образования ЛНР Оксана Колесникова заметила, что с августа 2015 года на территории региона (под контролем ЛНР) утверждены новые программы по украинскому языку, украинской литературе разного уровня обучения для всех классов. Также в начале октября был составлен перечень учебников, рекомендованных к использованию при изучении украинского языка и литературы в школах.

«В данном случае это факт компетентности педагога. Так как пособие, о котором сегодня говорится, и в 2011 году не было рекомендовано Министерством образования Украины. И ответственность за использование этой литературы лежит на педагоге и на администрации учебного учреждения, которое должно осуществлять внутришкольный контроль за ведением образовательного процесса», — рассказала Колесникова.

По ее словам, Министерство образования и науки ЛНР разработало макеты новых учебников украинского языка и литературы для учащихся всех классов средних общеобразовательных школ. «С августа 2015 года на территории ЛНР в соответствии с различными нормативно-правовыми актами, которые издавались Министерством образования и науки, были утверждены новые программы по украинскому языку и литературе разного уровня обучения — базового, углубленного, профильного — для всех классов… Параллельно мы начали работу над созданием новых учебных пособий по украинскому языку и литературе, которые будут отвечать принятым на территории республики программам и новым стандартам, предъявляющим требования не только к предметному, но и личностному результату развития ребенка. Я впервые презентую макеты данных учебных пособий. Учебники для средней и старшей школы будут формата А5, черно-белого цвета. Учебники для учащихся 1−4 классов будут цветными, формата А4 — в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами», — уточнила Колесникова.

Она заверила, что макеты учебников по украинскому языку и литературе не политизированы. «Мы постарались наполнить эти учебные пособия тем, что нам и нашим детям близко, сделать учебники не политизированными, а действительно приблизить к изучению красивого украинского языка и литературы… В перечень авторов были также добавлены наши земляки, такие как Антонина Листопад, Владимир Сосюра, которые почему-то в учебниках для 5-го класса ранее не значились», — подчеркнула она.

При этом она признала уменьшение числа детей, которые обучаются в украинских классах. «Сегодня у нас 1838 детей обучаются в классах с украинским языком обучения. Конечно, после войны количество таких классов снизилось», — подытожила Колесникова.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2016 года ДНР полностью закрыла в школах классы с украинским языком обучения, а количество уроков по украинскому языку и украинской литературе свели до минимума — один урок в две недели. При этом в ДНР и ЛНР среди населения возрос запрос на репетиторство по украинскому языку и истории Украины. Многие жители рассчитывают, что их дети будут учиться в украинских вузах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Донбассе (под контролем ДНР и ЛНР) реализуется политика русификации населения. Уже с октября 2014 года власти РФ начали завозить в Донецк и Луганск (под контролем ДНР и ЛНР) российские учебники для общеобразовательных школ Донбасса.

«Сегодня мы в ДНР получаем самую главную, реальную гуманитарную помощь — это учебники с территории Российской Федерации. Я надеюсь, что в каждом учебнике будет послание мальчишек и девчонок Российской Федерации своим однокашникам, которые находятся в наших школах. Они используют энергетику, которая ранее была вложена в эти книги людьми, которые уж пользовались. Мы надеемся, что этот шаг поможет восстановить ауру славянского мира на территории ДНР», — сказал 22 октября 2014 года министр народного образования и науки ДНР Игорь Костенок.

По его словам, на территории ДНР будет сформировано и воспитано новое поколение людей, которые не будут знать истории Украины и украинского языка. «Мы делаем так, чтобы возникло новое поколение, которое будет формировать новое социально ориентированное государство… Программа «Школы Москвы школам Донбасса» предусматривает поставку учебников от 1-го до 10-го класса. Не будет учебников «Украинского языка», не будет «Истории Украины». Будет «Хрестоматия», которая предполагает возможность сопричастности к тем мировым кладезям знаний, к которым смогут прикоснуться наши дети, в то время когда раньше они тратили его на другие дисциплины. Лишних знаний не бывает», — заверил Костенок.

Ранее, с 2004 по 2012 год на Донетчине росло число школ, которые вели обучение на украинском языке. Обучение в украинских классах было престижным среди родителей и детей. Такую тенденцию еще в феврале 2012 года описал начальник Управления образования и науки Донецкой областной государственной администрации Юрий Соловьев.

«Из 1058 общеобразовательных школ 880 (83,2%) предоставляют возможность обучаться на украинском языке. Сейчас на украинском языке обучаются 159 тысяч 927 школьников. Что касается динамики, в 2004 году возможность получать образование на украинском предоставляли лишь 56,4% школ. Тогда в области на украинском обучались 26,6% школьников, сейчас — 48,4%. Мы не останавливаемся в этом процессе», — сказал Соловьев.

Он заверил, что официальный Киев не проводит политику украинизации, поскольку популярность украинского языка растет среди жителей региона. «Ежегодно мы видим увеличение и количества школ, где ведется преподавание на украинском, и количества школьников, которые выбирают этот язык. Этот рост наблюдается, прежде всего, среди учеников начальной школы. Здесь главный принцип — желание родителей. Мы не занимаемся администрированием этих вопросов», — добавил Соловьев.