Москва, 2 ноября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. США и страны-члены Североатлантического альянса наращивают наступательный потенциал на западном рубеже Союзного государства России и Белоруссии. Об этом, как передает RT, сообщил министр обороны Российской Федерации (РФ) Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии России и Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

По его словам, США и НАТО открывают новые военные базы, а также развивают военную инфраструктуру.

«Не прекращаются попытки навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы, — отметил он. — Ведется открытая информационная война».

При этом Шойгу добавил, что такие действия США и военного блока «подрывает стратегическую стабильность» РФ и вынуждают Москву принимать оборонительные меры на Западном стратегическом направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс настроен на конструктивные отношения с Москвой.

По его словам, военный блок стремится к более «конструктивным и основанным на сотрудничестве отношениям». При этом, по его мнению, власти РФ запугивают страны ЕС, используя ядерную риторику.

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