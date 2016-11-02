Таллин, 2 ноября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В период столетия провозглашения независимости Эстонской Республики и председательства Эстонии в высшем органе Евросоюза Европейском Совете запланированы более 150 официальных культурных, образовательных и научно-технических мероприятий. Об этом ИА REGNUM сегодня, второго ноября, сообщили в госканцелярии Эстонии со ссылкой на председателя оценочной комиссии Йорма Сарве. Комиссии пришлось выбирать из 400 предложений. Государство поддержит мероприятия суммой в 2,9 млн евро.

Флаг Эстонии

По словам Сарма, конкурс мероприятий был интересным и познавательным, удалось собрать самые разные идеи и получить важный опыт. Основным критерием отбора был высокий уровень мастерства и профессионализма представляющих программу организаций или лиц, а также сама концепция или идея. Особое внимание было уделено зарубежным проектам. В состав комиссии вошли представители Госканцелярии, министерств иностранных дел, экономики и коммуникаций, образования и культуры, ЦУ развития предпринимательства, ряд экспертов из различных творческих и художественных организаций.

В опубликованном списке утвержденных 150 мероприятий — зарубежные концерты эстонских творческих коллективов, участие эстонской творческой интеллигенции в международных фестивалях кино, музыки и искусств. Большинство из них пройдет в самой Эстонии, а также в странах Евросоюза, больше всего — в Брюсселе. В России Госканцелярия поддержала следующие программы: Дни эстонского театра в Санкт-Петербурге и Красноярске (выделено 35 тысяч евро), гастроли Национального театра оперы и балета «Эстония» в Санкт-Петербурге (20 тысяч евро), выставка искусства староверов Причудья (6000 евро), гастроли камерного хора эстонской филармонии (20 тысяч евро), а также международные курсы «Летней школы» Таллинского университета (20 тысяч евро).

Столетие со дня провозглашения Эстонской Республики отметят 24 февраля 2018 года. Председательство Эстонии в Европейском Совете продлится полгода со второй половины 2017 года.