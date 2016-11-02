Москва, 2 ноября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В начале нового избирательного цикла, который включает в себя президентские выборы и выборы в ряде регионов, повышение тарифов на «Платон» создает очаг напряженности. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя планы правительства по повышению тарифов на «Платон» в 2017 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протест против системы «Платон»

«Это совершенно не оправдано ни с экономической, ни с политической точки зрения, поскольку это дополнительная нагрузка не только на перевозчиков, но и на весь бизнес России. Вся логистика на это завязана — будет расти стоимость товара и будет вклад в инфляцию: хотя и небольшой, но все-таки», — отметил он.

«У нас только отгремели страсти по «Платону», и в начале нового избирательного цикла — выборы президента и выборы в регионах — это опять создает очаг напряженности, и я не понимаю, зачем это надо делать с политической точки зрения», — добавил депутат.

По его мнению, это решение возможно отыграть назад, но не в ходе работы над проектом бюджета на трехлетку, а в ходе политического процесса. «В рамках бюджетного процесса — нет, в рамках политического — да», — полагает Емельянов.

Правительство России собирается повысить тариф на «Платон» дважды в 2017 году: в феврале плату за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам планируют увеличить с 1,53 до 2,6 рубля за км, а в июне — до 3,06 рубля за км, пишут «Ведомости». В параметрах внесенного в Госдуму проекта федерального бюджета на трехлетку эта мера не учитывается.