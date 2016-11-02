Москва, 2 ноября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Россиян бережно ограждают от валютных кредитных продуктов всех уровней, вне зависимости от суммы и объема. Уже готов к первому чтению правительственный законопроект, который содержит в себе обязательное требование к банкам предупреждать потенциальных заемщиков о возможных рисках, сопровождающих подобный продукт. В документе присутствует и справка, объясняющая важность подобного законопроекта: в ней напоминается о резких курсовых перепадах в 2008 и 2014 годах и стрессе для валютных заемщиков, которые столкнулись с многократным удорожанием своего кредита.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валютная ипотека

Сомнительно, что именно сейчас есть потребность в правках в действующий закон «О потребительском кредите». Ни банки, ни заемщики не заинтересованы в валютных кредитных продуктах. Первые не намерены рисковать, продвигая предложение с высоким уровнем риска, вторые научились, наконец, считать собственные деньги и правильно оценивать ставку и стоимость кредитного продукта.

С момента последней валютной качки прошло два года, поэтому очень странно, что правки готовятся к вносу только сейчас, когда рубль успел отыграть у доллара около 17% прошлой девальвации и сохраняет тенденцию к укреплению хотя бы в краткосрочной перспективе. Как говорится, хороша ложка к обеду.

Ко всему прочему, депозиты в валюте внутри российских банков пользуются крайне низким спросом. Средняя ставка по вкладам в долларах США к началу ноября 2016 года не превышает 2,3% годовых, для ставки в 2,6% минимальный размер вклада заоблачный. Тот же показатель для евро составляет 1,5% годовых, что еще ниже и еще менее привлекательно.

Получается, что за прошедшее время сделано многое для того, чтобы развернуть фокус внимания российских граждан в пользу кредитных и сберегательных продуктов, номинированных в национальной валюте. Лишние сноски в законе для этого не нужны.