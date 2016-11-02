Павловский Посад, Московская область, 2 ноября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Очередной муниципалитет Московской области готовится к укрупнению до статуса городского округа. Глава Павлово-Посадского района Олег Соковиков сообщил, что сельские и районные советы депутатов уже поддержали инициативу по объединению. В середине ноября в поселениях состоятся общественные слушания, итогом которых может стать законодательная инициатива для Мособлдумы. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

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«Я бы сравнил сегодняшнюю ситуацию с той, которая была более 170 лет назад, когда четыре села Павловской волости объединились в один город — Павловский Посад. Это придало дополнительный импульс для развития нашего края. Сегодня снова настал момент, когда нужно искать новые пути для развития, предпринимать нестандартные шаги, чтобы жизнь жителей становилась лучше», — заявил Соковиков.

По словам главы района, после объединения муниципалитет ждет сокращение управленческого аппарата и увеличение общего бюджета.

«Очевидно, что для нашего района, с населением около 85 тысяч человек, семь местных администраций и столько же советов депутатов — слишком много. Это создает путаницу и для них самих и для местных жителей, а все острые вопросы приходится решать районной администрации и находить выходы, при этом не имея достаточных полномочий и бюджетов», — отметил чиновник, подчеркнув, что жителям не придется менять документы, сохраняться и сельские льготы.

«Применительно к нынешним затратам, мы можем сэкономить до 30 млн рублей ежегодно. Это сопоставимо с затратами на капремонт кровли восьми учреждений образования», заключил глава района.

Напомним, 25 октября на заседании регионального правительства губернатор Андрей Воробьев заявил, что в области продолжат преобразование территорий региона в городские округа. После этого о своем желании «укрупниться» заявили сразу в нескольких муниципалитетах. Так, 27 октября инициатива депутатов совета депутатов городского поселения Наро-Фоминск по проведению административной реформы получила поддержку Общественной палаты и главы района Вадима Андронова. Ранее глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий объявил, что превращение его муниципалитета в городской округ может пройти уже весной 2017 года. Глава Талдомского района Владислав Юдин, в свою очередь, сообщил, что муниципалитет планирует стать городским округом уже до начала 2017 года. О желании объединиться в городской округ также заявили в Рузском районе Подмосковья.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2014 года были укрупнены Королев и Юбилейный. В декабре 2014 года было принято решение об объединении Балашихи и Железнодорожного. Решение о формировании городского округа Озеры, включающего городское поселение Озёры и сельские поселения Бояркинское и Клишинское, было принято в марте 2015 года. Затем в Можайском районе объединили все поселения, кроме Можайска и Бородино. В течение двух лет укрупнение получили также: Щелковский район, Кашира и Мытищи, Серебряно-Прудский район, были объединены Подольск, Климовск и Подольский район.