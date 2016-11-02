Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о предстоящем повышении проезда в общественном транспорте с нового года: стоимость в наземном транспорте составит 40 рублей, в метро — 45 рублей. Об этом Полтавченко заявил в ходе заседания в Законодательном собрании Санкт-Петербурга сегодня, 2 ноября.

Pixabay.com В метро

Комментируя проект бюджета города на 2017 год, Полтавченко отметил, что год назад Санкт-Петербург не согласился повышать разовый тариф на проезд. Но в этом году принято решение о переходе на экономически обоснованный разовый тариф.

«В 2017 году стоимость проезда на наземном транспорте составит 40 рублей, на метро — 45 рублей», — сказал он.

При этом Полтавченко подчеркнул, что речь идёт лишь о разовом тарифе. Таким образом, подорожание скажется на тех, кто ездит в общественном транспорте сравнительно редко.

«При этом стоимость проездных билетов длительного пользования вырастет максимально на 7,7%», — уточнил он. По словам главы Санкт-Петербурга, это повышение будет мотивировать горожан больше пользоваться многоразовыми билетами.

Напомним, в настоящее время разовый проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга стоит 30 рублей — для наземного транспорта, 35 рублей — для метро. Оба тарифа увеличатся на десять рублей по сравнению с действующими в 2016 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания глава комитета финансов городского правительства Алексей Корабельников заявил, что Санкт-Петербург продолжит субсидировать общественный транспорт из городского бюджета, но часть затрат на инфраструктуру всё равно придётся компенсировать, повышая стоимость проезда.