Мосул, Ирак, 2 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Международная коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применила бомбы с фосфором в ходе наступления на Мосул, сообщает Klassekampen.

Nwoo.org Фосфорный снаряд

По данным издания, запрещенное оружие было применено 20 октября в одном из селений, находящихся между Башикой и Мосулом. Пока непонятно, кто стоит за применением запрещенных боеприпасов.

Издание не смогло определить тип примененного снаряда, который мог быть запущен как с самолета, так и с помощью артиллерии. Также неизвестно, кто и по каким целям выпустил снаряды с белым фосфором.