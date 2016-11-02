Москва, 2 ноября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. НАТО во главе с США наращивает наступательный потенциал на западных рубежах Союзного государства, открывая новые базы и развивая военную инфраструктуры. Россия вынуждена принимать ответные оборонительные меры. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Не прекращаются попытки навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы. Ведется открытая информационная война», — сказал Шойгу.

По словам министра, «эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают Россию принимать ответные меры оборонительного характера, в том числе на Западном стратегическом направлении».

Шойгу подчеркнул, что «высокий уровень двустороннего взаимодействия и согласованные позиции по основным проблемам глобальной и региональной стабильности позволяют успешно решать вопросы укрепления оборонного потенциала Союзного государства».

«Отрабатываются действия в составе межвидовых группировок войск на операционных направлениях. При этом ряд командно-штабных учений и тренировок организуются совместно с Вооруженными силами Белоруссии», — сказал Шойгу.

Среди наиболее крупных из них он назвал совместные учения воздушно-десантных войск и сил специальных операций, командно-штабные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие — 2016» и учения с миротворческими контингентами ОДКБ «Нерушимое братство — 2016».

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Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 15 ноября под Белградом (Республика Сербия) пройдет международное тактическое учение «Славянское братство-2016». В нем примут участие подразделения вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии.