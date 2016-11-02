Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. 7 ноября в Ростове-на-Дону муниципальным парламентом на пост сити-менеджера будет назначен новый человек. На главный кабинет в ростовской администрации метят депутат Ростовской-на-Дону гордумы Геннадий Рябоконов и глава министерства транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев. С последним, по мнению большинства экспертов, и будет заключен контракт, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

ru.wikipedia.org Герб Ростова-на-Дону

«Виталий Кушнарев — темная лошадка, и не только для меня. И об этом все говорят. А кто он такой — тоже неизвестно. Это не может не повлиять на авторитет и степень доверия горожан», — отметил ростовский политолог Юрий Гиренко.

Тем временем, политологи и эксперты дают оценку двухлетней работе Сергея Горбаня, который стал первым сити-менеджером донской столицы. В регион Горбань пришёл в 2010 году на пост вице-губернатора Ростовской области. На высокий пост градоначальника он был назначен спустя четыре года — в ноябре 2014 года.

«Сергей Горбань, возможно, — талантливый политработник, но никакой не хозяйственник. Сити-менеджер вообще не должен ни в какие политические дела соваться, но таково состояние нашей политической культуры. Быть одновременно политиком и хозяйственником — задача непростая. И приходится что-то ставить во главу угла. Но когда городом руководит избранный жителями мэр, то его авторитет, сила и способности в реализации шире. Когда есть лидер, он может быть политиком, но он получает возможность формировать хозяйственную канву», — считает ростовский политолог Юрий Гиренко.

По его мнению, обоснованность инициатив Сергея Горбаня каждый раз оказывалась под вопросом. «Вот зачем понадобилось именно сейчас крыть плиткой переулок Соборный? Да, вроде красиво, симпатично, а по части благоустройства улиц это актуальная задача? С этими транспортными развязками вообще ужас, что творится», — приводит пример политолог.

Собеседник отметил, что Сергей Горбань — человек не ростовский и не ставший ростовским. Он не чувствует город, а город не чувствует его. И именно от этого следует такая негативная реакция горожан на его работу. Вроде он делал шаги навстречу горожанам, но «приходил все время не туда». В городе-миллионнике, полагает Юрий Гиренко, надо понимать желания и приоритеты его жителей.

«То, что он не пошел на переназначение, удивило всех. Это от части связано с тем, что он стал слишком заметной фигурой, а губернатору нужны помельче. Да и задачи такой перед Горбанем не стояло. Ну и не совсем он оправдал доверие. Сергей Горбань за последние два года набрал серьезные баллы и авторитет, а такой человек рядом с губернатором не должен быть. Не продлевать контракт с ним — это явно позиция губернатора, который при желании мог его оставить. Но Голубеву нужен человек, который будет не менее послушным, но менее буйным, и не будет претендовать на политическую роль. А Горбань от рук отбился», — сказал Гиренко.

По словам политолога, после назначения на должность сити-менеджера другого человека радикального изменения в донской столице не предвидится. Скорее всего, приход нового человека скажется на темпах реализации запущенных проектов — они несколько замедлятся.

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