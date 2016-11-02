Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Шахтёрам Ростовской области вот уже более полумесяца как перестали перечислять деньги. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября член инициативной группы шахтёров Гуково Дмитрий Коваленко, горняки получили остатки зарплаты за апрель-май 2015 года, на этом дело и остановилось.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

«Нам говорят, что выплаты составили 20 млн рублей, но где же обещанные губернатором 50 млн рублей?» — задается вопросом собеседник.

Между тем, по информации облправительства, шахтерам компании-банкрота «Кингкоул» выдали пайковый уголь. 200 тонн угля доставлено шахтерам по спискам, составленным инициативной группой горняков.

«По 2 тонны угля получили 100 шахтёров, но пострадавших около 1 тыс. человек. Чтобы не замерзнуть зимой, семье необходимо минимум 5 тонн топлива. Конечно, раздали просто мизер. Но мы руки не опускаем и настроены решительно. Планируем 7 ноября выйти на митинг в Ростове-на-Дону, а затем начать массовую голодовку. Теперь голодать каждый у себя дома мы не будем, а найдем помещение и будем там до последнего протестовать. Никому мы не нужны. Видимо, для того чтобы обратили на нас внимание власти, нужны человеческие жертвы», — сказал Коваленко.

Напомним, что начатую в августе 2016 года голодовку шахтёры приостановили в сентябре. Горнякам за апрель-май 2015 года было направлено около 3 тыс. платежей. Как пообещал митингующим на встрече донской губернатор Василий Голубев, на первом этапе на покрытие долгов перед работниками обанкротившейся компании должно было быть выделено 50 млн рублей. Выплаты производило ОАО «Региональная корпорация развития».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении собственника компании-банкрота было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 145 УК РФ. Владимир Пожидаев обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты и других выплат. Долг перед подчиненными превысил 300 млн рублей. В числе пострадавших — более двух тысяч угледобытчиков.

В сентябре в деле о многомиллионных долгах перед горняками группы компаний «Кингкоул» в Ростовской области появился новый фигурант. В неисполнении обязанностей налогового агента подозревается директор ОАО «Замчаловский антрацит» Валерий Ивашечкин.

Ранее Следственный комитет добился погашения перед шахтерами задолженности за 2013−2015 годы в размере 50 млн рублей.

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