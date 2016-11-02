Москва, 2 ноября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Развитие аэропорта работает в связке с его базовой авиакомпанией. Авиакомпания «Россия», дочерняя компания Группы Аэрофлот, осуществляет перевозку значительной доли пассажиропотока своей «базы» — аэропорта «Пулково». «Вместе с «Аэрофлотом» это доля вырастает до 55%. Это очень существенный объем. Мы стараемся развивать маршрутную сеть, привлекать новых перевозчиков и, конечно, ведем диалог с базовым перевозчиком о развитии маршрутной сети. Вопрос просто в размерах и агрессивности тех или иных программ», — заявил Евгений Ильин, коммерческий директор аэропорта «Пулково», спикер конференции «Крылья будущего». Однако, по его словам, на сегодняшний день маршрутная сеть аэропорта «Пулково» развивается пока не за счет усилий базового перевозчика.

Pulkovoairport.ru Аэропорт Пулково

При этом Ильин отметил, что «Пулково» идет навстречу другим перевозчикам. Несмотря на экономические трудности, Санкт-Петербург и «Пулково» внедрили мотивационную программу, которая дает скидки для компаний, работающих на новых направлениях.

Джорджио Каллегари, заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и альянсам, подчеркнул, что «Аэрофлот» никак не мешает развитию «Пулково». Говоря о базовой авиакомпании аэропорта, Джорджио отметил, что в «Россию» было вложено достаточно инвестиций для улучшения позиции авиакомпании как регионального авиаперевозчика. «Был проведен ребрендинг, увеличился парк воздушных судов. По данным на сентябрь могу подтвердить, что загрузка пассажиров лучше, чем в прошлом году».

Отвечая на вопрос о том, сможет ли «Пулково» развиваться в рамках Группы Аэрофлот, Евгений Ильин обратил внимание, что Санкт-Петербург — город уникальный, самый посещаемый в России, активно развивается в туристической сфере и уже второй год получает номинацию World Travel Awards. Но развитие аэропорта зависит не только от туристической привлекательности города — важна возможность авиакомпаний осуществлять новые маршруты и, таким образом, вносить свой вклад в развитие хаба. «Потенциал у города огромный, и соответственно туристический поток растет. Существует потенциал построения новых туристических маршрутов. К примеру, сейчас виден огромный прирост китайских туристов, и достаточно популярна схема — привезти в Москву и увезти из Санкт-Петербурга. К сожалению, среди российских перевозчиков нет прямых рейсов по направлению Санкт-Петербург — Китай. В связи с этим потенциал большой, но здесь вопрос желания авиакомпаний — идти на нетрадиционные рынки и приводить иностранных туристов», — заключил Ильин.