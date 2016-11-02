Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Санкт-Петербург сумеет компенсировать понесенные затраты на Западный скоростной диаметр (ЗСД) после 2020 года. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко, представляя проект бюджета на 2017 год в петербургском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Смольный

Лидер фракции «эсеров» Алексей Ковалев поинтересовался, по какой причине концессионеры ЗСД получат в следующем году из городского бюджета 4,6 млрд рублей «недополученной прибыли», если ЗСД является платной дорогой, а также зачем Петербург вкладывает более 2 млрд рублей в уставный фонд акционерного общества, которое строит и эксплуатирует ЗСД.

Полтавченко напомнил, что ЗСД должен выйти на окупаемость с 2020 года. «Затем наш партнер еще в течение 23 лет будет выплачивать городу так называемый сверхдоход», — сказал губернатор. Общая сумма, как предполагается, составит 379 млрд рублей, и будет распределена между Петербургом и концессионером в пропорции 90% и 10%.

«Эти 90% позволят компенсировать те затраты, которые мы несем сегодня», — сказал Полтавченко. Он не видит серьезной проблемы в финансировании Западного скоростного диаметра из городского бюджета. «Недобросовестного обогащения в действиях наших партнеров мы не обнаружили», — подчеркнул градоначальник.

Читайте также: ЗСД обещает дать Петербургу сумму, сопоставимую с годовым бюджетом

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга подтвердили, что Центральный участок ЗСД, протяженностью 12 км, откроется в ноябре текущего года, после чего станет возможным движение автомобилей по всей длине трассы.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединит уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.

Строительство трассы ведет ООО «Магистраль северной столицы» — консорциум, в состав которого входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также итальянская и турецкая компании. Это же ООО занимается и эксплуатацией действующих участков ЗСД.