Москва, 2 ноября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Боевики в Алеппо понесли большие потери в живой силе, вооружениях и технике, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Freedom House Боевики сирийской оппозиции

По его словам, все их попытки прорыва в сирийском городе не увенчались успехом. «Возможности вырваться из города у них нет», — сказал Герасимов.

Он также призвал лидеров вооруженных формирований прекратить боевые действия и выйти из города с оружием. В настоящее время террористические группировки заблокированы в восточной части Алеппо.

Безопасность выхода вооруженных формирований и мирных жителей из города Алеппо будет обеспечена российским Центром примирения и правительственными войсками.

Коридоры, подготовленные ранее, будут работать на выход гражданского населения и боевиков в ходе гуманитарной паузы 4 ноября. Она продлится в Алеппо с 09:00 до 19:00.