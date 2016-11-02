Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о предстоящем росте стоимости проезда на метро до 45 рублей в 2017 году и подорожании проезда в наземном транспорте до 40 рублей. Об этом он сообщил 2 ноября в ходе представления проекта бюджета-2017 в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM У кассы метрополитена

Сейчас разовый проезд в метро Петербурга стоит 35 рублей, разовый билет в автобусах, троллейбусах и трамваях — 30 рублей. Таким образом, оба тарифа увеличатся сразу на 10 рублей по сравнению с действующими в 2016 году.

«Речь идет только о разовом тарифе. Как правило, он затрагивает интересы либо туристов, либо пассажиров, редко пользующихся общественным транспортом», — подчеркнул губернатор.

«Но стоимость многоразового билета вырастет не более чем на 7,7%», — пообещал Полтавченко. Смольный полагает, что это стимулирует петербуржцев переходить на электронные карты оплаты и долгосрочные проездные.

«Безубыточность возможна только при тарифах, близких к экономически обоснованным, а это те цифры, которые я назвал, — 45 и 40 рублей. С учетом того, что городу нужно выполнять и другие задачи, мы просто не можем себе позволить еще больше субсидировать общественный транспорт», — подчеркнул губернатор.

Полтавченко также заметил, что стоимость студенческих проездных в Петербурге — не самая высокая в России, но Смольный готов рассмотреть предложения депутатов о ее корректировке.