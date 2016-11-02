Москва, 2 ноября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Звезда на «Звезде», заявил, что миссия современных США — служение золотому тельцу, а совсем не демократия. Америка XXI века — это «соединение авианосцев и печатного станка», считает эксперт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Политика США

По его словам, США живут «в царстве золотого тельца». «Они живут вот в этом обоготворяемом долларе. И, соответственно, в воле к власти. Потому, что там, где боготворят материальное — этот доллар и это потребительство, — там появляется желание всех пригнуть».

Несмотря на то, что страна процветает, она «естественным образом загибается». «Рядом Китай, рядом другие страны, они производят больше, и рано или поздно встанет вопрос о том, чем можно защитить свое право на печатание денег. И мне страшно подумать, что в Америке произойдет, если она начнет приводить в соответствие свои [производственные] возможности нормальные с уровнем жизни населения».

Следствием этого может стать война «всех против всех». «Американская элита, а она является одновременно и господствующей мировой, не может позволить Америке привести в соответствие свои производственные потенциалы и свой уровень жизни», — считает Кургинян. Следовательно, США должны продолжать грабить мир и давать этот «прибавочный продукт» грабежа своему населению.