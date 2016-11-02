Москва, 2 ноября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила, что общественники протестуют против вышедшей в свет киноленты российского режиссёра Алексея Учителя «Матильда». Герои фильма — последний российский император Николай II и балерина Матильда Кшесинская, передаёт Life.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Поклонская пояснила, что к ней поступил запрос от представителей общественного движения «Царский крест», требующих провести проверку в отношении Учителя. Активисты сочли картину «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».

Депутат заявила, что проверка будет проведена, и сейчас идёт оформление депутатского запроса. Проверены будут «все деятели, которые создавали этот фильм».

«И, если действительно будут установлены признаки оскорблений религиозных чувств православных и пока не закончится проверка, соответствующее исследование этого фильма — а будет проверяться и культурное историческое обоснование — фильм, конечно же, не пойдёт в прокат», — сказала Поклонская.