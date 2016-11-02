Москва, 2 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В Москве подвели итоги по борьбе с хищением электрической энергии с января по сентябрь. Как заявили в пресс-службе ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), выявлено более 2 тысяч случаев незаконного потребления электричества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«По результатам инструментальных проверок приборов учета потребителей составлено 1 609 актов на 388,4 млн кВтч о потреблении электрической энергии с нарушениями правил учета. В ходе рейдовой работы составлены еще более 600 актов о потреблении электрической энергии в отсутствии договора энергоснабжения на 91,1 млн кВтч электроэнергии общей стоимостью почти 350 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

В частности, в пресс-службе отметил, что правила электопотребления в основном нарушают владельцы частных объектов и промышленных помещений.

Напомним, в 2015 году было выявлено 857 фактов бездоговорного электропотребления на 726 млн кВтч общей стоимостью 3,7 млрд рублей. Как сообщала пресс-служба ПАО МОЭСК, такие показатели превышает результаты 2014 года на 25%.

Согласно ФЗ № 307 от 03 ноября 2015 года, штраф за самовольное подключение и использование электрической энергии достигает 15 000 рублей для физических лиц и 200 000 рублей для юридических лиц.