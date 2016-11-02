Оттава, 2 ноября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Юниорская сборная России (U17) по хоккею уступила команде Канады на групповом этапе мирового Кубка вызова в Су-Сент-Мэри. Встреча, прошедшая 1 ноября в Канаде, завершилась со счетом 0:1.

Hockeycanada.ca Россия (U-17) – Канада (U-17)

Героем матча стал 16-летний канадский нападающий Шон Элемент, который забросил единственную шайбу.

Напомним, ранее сборная Россия по хоккею переиграла Швецию и Финляндию.

Мировой Кубок Вызова. Су-Сент-Мари. Группа В. Третий тур.

Россия (U-17) — Канада (U-17) (в красном) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).