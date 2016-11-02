Москва, 2 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Правительство России направляет в российское министерство здравоохранения ассигнования в размере 2,28 млрд рублей на обеспечение медикаментами инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также людей с диагнозом гепатит В и гепатит С. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании российского правительства 27 октября 2016 года. Подписано распоряжение №2294-р 29 октября.

«Минздраву России направляются бюджетные ассигнования в размере 2,28 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на закупки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа распоряжением правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере трёх миллиардов рублей на закупку в 2016 году автомобилей скорой медицинской помощи.

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21 октября председатель Счётной палаты Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания в Госдуме заявила, что в поправках к федеральному бюджету 2016 года, которыми предлагается уменьшить ассигнования на 411,6 млрд рублей, не учтены резервы оптимизации внутри федерального бюджета.