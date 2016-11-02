Москва, 2 ноября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Поправки, уточняющие правовое поле профессионального спорта, правительство РФ направило в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября. Вводятся изменения, направленные на борьбу с допингом, однако разрешается терапевтическое применение препаратов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Прежде всего, расширяется понятийный аппарат — появятся определения таких понятий, как «профессиональная спортивная лига», «профессиональные спортивные соревнования», «профессиональный спортивный клуб», «профессиональный спортсмен», «спортивный агент», «спортивная санкция», а также уточнить понятия «профессиональный спорт» и «спортивная дисквалификация спортсмена».

Кроме того, определяется круг основных субъектов профессионального спорта, к которым отнесены общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные клубы, профессиональные спортивные лиги, спортивные судьи, спортивные агенты, спортсмены и тренеры, участвующие в профессиональных спортивных соревнованиях.

Из законопроекта исключаются положения об условиях расходования профессиональными спортивными клубами средств, полученных от государственных корпораций и компаний, в которых более двадцати пяти процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати пяти процентов уставного капитала другого хозяйственного общества находятся в собственности Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования.

Заключение между общероссийской спортивной федерацией и профессиональной спортивной лигой договора о делегировании прав на проведение чемпионатов, первенств и кубков России становится обязательным.

Для борьбы с допингом предлагается возложить на общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги обязанность по определению должностных лиц, ответственных за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.

Поправками также предлагается исключить Минспорт России из состава учредителей общероссийской антидопинговой организации.

Устанавливается возможность терапевтического использования и назначения спортсменам запрещенных для использования в спорте субстанций или методов. Поправками предусматривается, что использование или попытка использования спортсменом или в отношении спортсмена, назначение или попытка назначения субстанции и (или) метода, запрещённых для использования в спорте, обладание ими не будут считаться нарушением антидопингового правила при наличии у спортсмена разрешения на терапевтическое использование такой субстанции и (или) метода либо при наличии необходимых условий для выдачи такого разрешения.

Включены нормы, касающиеся идентификации болельщиков — порядок идентификации личности зрителей официальных спортивных соревнований устанавливается Минспортом России по согласованию с МВД России.

Устраняется правовая неопределённость, не позволяющая Минспорту России рассматривать обращения о необходимости восстановления спортивных разрядов и званий (например, в случае утраты спортсменом соответствующих документов), а также принимать решения о лишении спортивных разрядов и званий.