Екатеринбург, 2 ноября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга официально отчитались об окончании ремонта дорог в 2016 году. Всего с начала сезона было отремонтировано 841 тыс. 880 квадратных метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег. Асфальт

Всего на замену покрытия было направлено 1 млрд 410 млн 278 тыс. рублей. Из них 450 млн предоставил федеральный бюджет, а 888 — областной. По заверениям чиновников, активно ремонтировали не только проезжую часть, но и тротуары.

Всего дорожные рабочие отремонтировали 65 объектов улично-дорожной сети. Чиновники заявляют: перед началом работ учитывалась интенсивность движения на конкретном участке. И исходя из полученных данных принимались решения об использовании щебеночно-мастичного асфальтобетона с высокой прочностью. В мэрии надеются на то, что такие меры позволят продлить срок службы покрытий.

Добавим, как и в предыдущие годы, не обошлось без скандалов. Так, бдительные горожане зафиксировали случаи укладки асфальта в снег. Впрочем, в мэрии заверяют, что теперь подрядные организации дают гарантийные обязательства, и в случае выявления брака в течение срока гарантии будут устранять дефект за свой счёт. Также в мэрии отмечают, что чиновники контролируют соблюдение всех нормативных требований. Так, ранее взятые после укладки покрытия на участке дороги по улице Малышева образцы уложенного асфальтобетона не прошли испытания. Это стало причиной, по которой подрядчик не получил 12 млн рублей.