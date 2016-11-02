Чжухай, Китай, 2 ноября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Состоявшаяся 1 ноября презентация новейшего китайского истребителя пятого поколения J-20 длилась менее одной минуты, однако этого времени было достаточно для того, чтобы специалисты в полном объеме оценили возможности новой боевой машины. Ряд китайских и иностранных экспертов прокомментировали увиденный ими полет двух истребителей J-20.

News.qq.com Китайский истребитель J-20

«Новый китайский истребитель очень нас впечатлил. Несмотря на то, что китайская сторона пока не раскрывает всех технических деталей, одной минуты было достаточно для того, чтобы понять, что перед нами грозное оружие, ничем не уступающее американским или российским истребителям», — заявил журналистам один из членов делегации из Пакистана.

Офицер ВВС НОАК, чье имя не раскрывается, отметил, что во время демонстрационного полета угол подъема J-20 составлял около 90 градусов. По мнению летчика, данный факт подтверждает, что самолет обладает надежными и мощными двигателями, а также прекрасной управляемостью, что дает значительное преимущество во время реальных боевых действий.

В настоящее время только 3 страны обладают истребителями пятого поколения: США (F-22 и F-35), Россия (Т-50) и Китай (J-20). При этом официально на вооружении стоят только американские истребители. Таким образом после того, как J-20 встанет на вооружение, Китай станет второй страной, обладающей серийными истребителями пятого поколения.

Как отмечает китайский военный обозреватель Синь Баши, несмотря на то, что истребители всех трех стран являются наиболее передовыми в мире, между ними существуют значительные отличия.

«F-22 разрабатывался для нанесения ударов по наземным целям, а также для воздушного боя с авиацией противника. Китайский истребитель способен не только справляться с аналогичными задачами, но и наносить удары по крупным надводным целям, в частности авианосцам», — сообщил журналистам Синь Баши.

Таким образом принятие на вооружение J-20 может коренным образом изменить расстановку сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всем известно, какая страна обладает самым большим количеством авианосцев, поэтому теперь становится ясно, кого Китай рассматривает в первую очередь в качестве «потенциального противника», пишет «Чжунго цзюньван».

Международные эксперты продолжают отмечать успехи КНР в строительстве ударных и разведывательных беспилотников.

«Китай пока остается новичком на международном рынке вооружения, ключевые позиции на котором по-прежнему занимают РФ и США, однако динамика последних нескольких лет заставляет задуматься о том, что совсем скоро Соединенным Штатам и России придется «потесниться», — отметил главный редактор китайского издания World Military Affairs Чэнь Ху.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай получил лицензию на экспорт беспилотных летательных аппаратов. Беспилотник CH-5, выполняющий задачи по обнаружению и уничтожению противника на Земле, был представлен публике на международном авиасалоне Airshow China-2016, открывшемся 1 ноября в Чжухае.