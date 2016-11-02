Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» вышли на футбольную арену «Висенте Кальдероне» в Мадриде, хорошо изучив «Атлетико». Но испанцы все-таки по ходу игры превосходили жёлто-синих в скорости. Дебютанты Лиги чемпионов УЕФА «проявили характер, сыграли хорошо, но в конце пропустили очень обидный гол». Так прокомментировал игру своих подопечных наставник Иван Данильянц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ростовчан 2 ноября.

Vk.com/fcrostov Обидное поражение

«Ростов» играл правильно, но проигрывал единоборства и подборы. Голы «Атлетико» состояли как раз из таких ситуаций. У испанцев было много моментов, но команда выложилась на 100%. Сказалось то, что Мевля и Гранат два дня назад сыграли матч с «Амкаром» на искусственном газоне. По этой причине у них был технический брак в исполнении», — отметил рулевой жёлто-синих.

По его словам, «Ростов» не был обречены на поражение с самого начала, как это было с «Баварией». Видно, что команда постепенно набирается опыта и прибавляет от матча к матчу. В целом игра показала, что жёлто-синие могут противостоять одним из лучших европейских клубов.

«Впереди два матча, нужно все проанализировать и готовиться к «Баварии». Осталось две возможности проявить себя иначе. До «Баварии» нам предстоят еще матчи РФПЛ. Мы проанализируем то, что сегодня в Мадриде, посмотрим матчи немцев с ПСВ», — сказал Данильянц.

Напомним, что «Ростов» уступил «Атлетико» на их поле со счётом 1:2. Стоит отметить, что забил гол в ворота испанцев форвард жёлто-синих Сердар Азмун. Это первый мяч, который попал в ворота испанцев в групповом этапе Лиги чемпионов, до ростовчан испанцы оставляли свои ворота «сухими».

В группе D Лиги чемпионов УЕФА ФК «Ростов» занимает последнюю строчку. Команда заработала в свой актив одно очко, сыграв с голландским ПСВ вничью (2:2). Домашний матч с «Атлетико» ростовчане проиграли с минимальным счетом — 0:1. Самый первый матч в Лиге чемпионов УЕФА жёлто-синие провели на выезде с мюнхенской «Баварией». Желто-синие уступили немцам со счетом 0:5.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября дружина Ивана Данильянца примет «Баварию» на ростовском стадионе «Олимп-2», 6 декабря «Ростов» встретится с голландским ПСВ.