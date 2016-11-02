Правительство РФ вернулось к обсуждению вопроса тарифов на «Платон» — СМИ
Москва, 2 ноября, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложение об отмене льготного тарифа на проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
По их данным, в феврале тариф на «Платон» планируется повысить с 1,53 до 2,6 руб./км, а в июне — до 3,06 руб./км. Также после отмены льготного тарифа, может возобновиться его индексация на инфляцию.
Пока решения по повышению платы за проезд большегрузов, взимаемой с помощью системы «Платон», нет, однако правительство хочет успеть утвердить его до второго чтения бюджета в Госдуме. В Росавтодоре отметили, что вопрос о повышении тарифа рассматривается на правительственном уровне, комментария представителя Дворковича нет.
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в связи с окончанием тестового периода работы системы «Платон», во время которого действовал льготный тариф, необходимо вернуться к полной оплате каждого километра пройденного пути.
По словам Соколова, решение об отмене льготного тарифа в размере 1,53 руб. за километр пути должно обсуждаться уже сейчас, в преддверии нового года. Глава Минтранса напомнил, что решение о продлении льготного коэффициента было принято, чтобы убедиться в «нормальной» работе системы.
Как сообщало ИА REGNUM, пользователи системы сбора платежей «Платон» получили льготы по транспортному налогу, соответствующий закон 22 июня приняла Госдума РФ. Закон предполагает, что сумма транспортного налога в отношении грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн будет уменьшаться на сумму платы, которая была внесена их владельцами в системе «Платон», если сумма внесенной платы за установленный период превышает или равна сумме исчисленного налога по итогам отчетного периода.
Льгота действует как для физлиц — владельцев ТС, так и для юрлиц. Тариф за один км пути 12-тонных грузовиков составляет 1,53 рубля. Правительство РФ вновь обсудит вопрос о поднятии либо сохранении льготного тарифа осенью 2016 года.