Москва, 2 ноября, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложение об отмене льготного тарифа на проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протест дальнобойщиков против системы «Платон»

По их данным, в феврале тариф на «Платон» планируется повысить с 1,53 до 2,6 руб./км, а в июне — до 3,06 руб./км. Также после отмены льготного тарифа, может возобновиться его индексация на инфляцию.

Пока решения по повышению платы за проезд большегрузов, взимаемой с помощью системы «Платон», нет, однако правительство хочет успеть утвердить его до второго чтения бюджета в Госдуме. В Росавтодоре отметили, что вопрос о повышении тарифа рассматривается на правительственном уровне, комментария представителя Дворковича нет.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в связи с окончанием тестового периода работы системы «Платон», во время которого действовал льготный тариф, необходимо вернуться к полной оплате каждого километра пройденного пути.

По словам Соколова, решение об отмене льготного тарифа в размере 1,53 руб. за километр пути должно обсуждаться уже сейчас, в преддверии нового года. Глава Минтранса напомнил, что решение о продлении льготного коэффициента было принято, чтобы убедиться в «нормальной» работе системы.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи системы сбора платежей «Платон» получили льготы по транспортному налогу, соответствующий закон 22 июня приняла Госдума РФ. Закон предполагает, что сумма транспортного налога в отношении грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн будет уменьшаться на сумму платы, которая была внесена их владельцами в системе «Платон», если сумма внесенной платы за установленный период превышает или равна сумме исчисленного налога по итогам отчетного периода.

Льгота действует как для физлиц — владельцев ТС, так и для юрлиц. Тариф за один км пути 12-тонных грузовиков составляет 1,53 рубля. Правительство РФ вновь обсудит вопрос о поднятии либо сохранении льготного тарифа осенью 2016 года.