Кале, Франция, 2 ноября, 2016, 06:34 — ИА Регнум. Подростки, эвакуированные из «джунглей» во французском Кале, устроили массовую драку друг с другом, сообщает Agence France Presse 2 ноября.

Liberation.fr Лагерь беженцев в Кале

По информации полицейских, драка во временном центре для несовершеннолетних беженцев вблизи Кале, произошла между детьми из Эритреи и Афганистана. В массовых беспорядках участвовали не менее ста подростков.

В настоящий момент беспорядки прекратились, всем пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Франсуа Олланд 1 ноября сообщил об окончательном расселении и завершении демонтажа незаконного лагеря беженцев в городе Кале, которое началось 24 октября.

Тем не менее, на территории вблизи «джунглей» было возведено несколько жилых контейнеров для беспризорных детей-беженцев, судьба которых должна решиться в ближайшее время.