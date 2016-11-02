Вашингтон, 2 ноября, 2016, 04:23 — ИА Регнум. По мнению аналитиков, кандидат от демократической партии США Хиллари Клинтон остается фаворитом президентской гонки, однако ее шансы на победу уменьшились, о чем свидетельствуют последние опросы общественного мнения, сообщает Agence France Presse 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

В то время, как The New York Times оценивает шансы Клинтон на победу в 88%, а Huffington Post отдает ей все 99%, аналитики относительно независимого ресурса FiveThirtyEight снизили вероятность избрания демократического кандидата до 74%.

По мнению аналитиков, опросы АВС и The Washington Post, победу в которых с отрывом в один процент одержал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, хотя и могут являться «тенденциозными», все-таки отражают реальное снижение уровня поддержки Клинтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Дональд Трамп, впервые с мая, опередил в опросах канала ABC и газеты Washington Post Хиллари Клинтон. Считается, что на голосовании отразилось продолжение расследования ФБР, посвященное «скандальной» переписке Клинтон, в которой кандидат от демократов «лицемерно» отзывается о своих избирателях и допускает «циничные выражения» в отношении спонсоров своей предвыборной кампании.