Белград, 2 ноября, 2016, 00:16 — ИА Регнум. Сербия не хочет выбирать между Россией и Европейским союзом, но в случае если возникнет такая необходимость, выбор будет сделан в пользу России. Об этом заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе традиционной ежемесячной пресс-конференции 1 ноября.

«Не дай бог, чтобы Сербии пришлось выбирать между Россией и ЕС. Вы же знаете, что Сербия всегда выберет Россию. Нельзя доводить до ситуации, когда встанет необходимость выбора», — приводит слова министра сербское издание «Правда».

Читайте также: Россия, Белоруссия и Сербия проведут учение «Славянское братство-2016»

Говоря о предстоящих совместных военных учениях Сербии, России и Белоруссии «Славянское братство-2016», Ивица Дачич подчеркнул, что «Сербия является независимым и нейтральным в военном отношении государством и самостоятельно решает, с кем проводить военные учения». «Мы будем сотрудничать, с кем мы хотим. Это наша страна и наши интересы, которые мы защищаем», — заявил он.

По словам главы МИД, Сербия планирует и далее проводить совместные учения как с Россией и её соседями, так и со странами-членами НАТО, и в Белграде хотели бы, чтобы это не вызывало никаких проблем. «Конфликт США и России нас не должен касаться», — добавил Ивица Дачич.

Читайте также: Сербию пытаются склонить к отказу от военного нейтралитета

Как передавало ИА REGNUM, в середине октября МИД Сербии заявил об «абсолютно неприемлемом давлении», оказываемом со стороны Запада, с тем чтобы Белград «дипломатично говоря, сбалансировал свою внешнюю политику» и присоединился к санкциям в отношении России. Ранее руководство республики уже неоднократно заверяло, что ни при каких обстоятельствах не присоединится к санкциям, поскольку это не соответствует её национальным интересам.

Помимо этого, в сербском ведомстве сообщили о «неконструктивной позиции» чиновников ЕС по вопросу гуманитарной помощи, которую Сербия оказывает Сирии при содействии России.

Читайте подробнее: МИД Сербии выражает протест по вопросу «антироссийских» санкций