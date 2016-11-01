Вашингтон, 1 ноября, 2016, 23:40 — ИА Регнум. В КНДР в ближайшие трое суток готовятся испытать баллистическую ракету средней дальности «Мусудан», сообщает американская телекомпания Fox News.

stephan Северная Корея, Пхеньян

Телекомпания обосновывает это сообщение на словах двоих американских чиновников, видевших некие спутниковые снимки. Стоит отметить, что Fox News не показало этих снимков, и не описывает, что на них запечатлено.

Телекомпания Fox News напоминает, что это будет уже девятое за год испытание ракет в КНДР. Приводятся технические данные ракеты, дальность полета которой составляет 3 тыс. км., а также указывается, что ракетами такого типа КНДР сможет нанести удар по военной базе США на острове Гуам.

Напомним, Совет Безопасности ООН неоднократно осудил подобные запуски. Резолюции ООН запрещают КНДР всякую деятельность, связанную с созданием ядерного оружия и средств его доставки. В качестве реакции на пятое испытание ядерного оружия, состоявшееся в КНДР 9 сентября, обсуждается проект документа, ужесточающего санкции в отношении КНДР.

Тем не менее, Северная Корея продолжает работы по созданию ядерного оружия, считая его наличие единственной гарантией своей безопасности и суверенитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении прекратить ядерную гонку и следовать принципам нераспространения ядерного оружия в случае, если США и Южная Корея прекратят проводить совместные учения у берегов страны. В прочем, и в этом случае, подчеркнул Ким, страна оставляет за собой право ответить на угрозу её суверенитету.