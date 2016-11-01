Вашингтон, 1 ноября, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США обнародовало документы коррупционного расследования 15-летней давности против бывшего американского президента, супруга нынешнего кандидата на пост президента США от Демократической партии — Билла Клинтона. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщают американские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтоны

Речь идет о расследовании дела о помиловании Биллом Клинтоном международного бизнесмена и основателя компании Glencore Марка Ричи. этот бизнесмен обвинялся в уклонении от уплаты налогов и незаконных сделках с Исламской республикой Иран во время кризиса заложников 1979—1981 годов.

20 января 2001 года, всего за несколько часов до истечения своих президентских полномочий, Клинтон помиловал Ричи. Тогдашние политические противники Клинтона заявили, что Ричи «пожертвовал» один миллион долларов Демократической партии США и ещё 100 тысяч долларов на компанию Хиллари Клинтон по выборам в сенат от штата Нью-Йорк. Сверх того, он пожертвовал 450 тысяч долларов на президентскую библиотеку Билла Клинтона.

Это дело расследовал прокурор Джеймс Коми, который сейчас является директором ФБР. Он активно критиковал Клинтона за помилование Ричи. В 2005 году дело против Ричи было закрыто за отсутствием состава преступления.

В опубликованном 129-страничном документе для ознакомления доступна лишь малая часть, большая часть текста замазана. Из того, что доступно широкой общественности, можно сделать вывод, что в 2001 году, когда расследование началось, у ФБР были основания считать, что действия Клинтона были незаконными. В материалах дела сказано, что требующиеся стандарты и процедуры помилования не соблюдались.

Данная публикация — очевидный удар ФБР по кампании Клинтон. Хиллари активно использовала своего мужа в президентской гонке. До выборов остается ровно неделя.